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      Третина працівників посольства Росії у Швеції – агенти спецслужб, – SAPO

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      Шпигунський скандал у Швеції триває
      Шпигунський скандал у Швеції триває / Ілюстративне фото

      Росія – головна загроза для безпеки Швеції. Такий висновок зробили контррозвідники скандинавської країни, про що повідомили у своєму офіційному звіті за 2018 рік.

      Росія розробила і втілює "доктрину сірої зони". Мовиться про те, що Кремль прагне впливати як на Швецію, так і на інші країни без зброї, але із застосуванням не менш небезпечних засобів – маніпулювання конфіденційними даними для дестабілізації тієї чи іншої країни. Про це повідомило видання "Белсат" з посиланням на керівника контррозвідки Швеції (SAPO) Даніеля Стенлінга.

      Читайте також: СБУ викрила групу російських шпигунів

      Як, на думку SAPO, діє Росія? Вона застосовує:

      – інформаційні пропагандистські кампанії,
      – кібератаки,
      – придбання стратегічних компаній і технологій.

      Шведські контррозвідники переконані, що третина співробітників російського посольства в Стокгольмі – агенти російських же спецслужб. А один із співробітників російського дипвідомства повинен добровільно покинути країну – негайно. Про це вже повідомили послу Росії у Стокгольмі Віктору Татарінцеву.

      До слова, 12 березня 24 канал повідомляв, що у розвідці Естонії заявили: збройні сили РФ готуються до значного військового конфлікту з НАТО. Такого висновку дійшли контррозвідники Естонії та опублікували звіт з висновками, аналогічними до шведських. 

      Чому російська пропаганда в Інтернеті стала глобальною загрозою та як із цим боротися – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини політики Швеція Скандал Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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