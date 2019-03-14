Третина працівників посольства Росії у Швеції – агенти спецслужб, – SAPO

Росія – головна загроза для безпеки Швеції. Такий висновок зробили контррозвідники скандинавської країни, про що повідомили у своєму офіційному звіті за 2018 рік.

Росія розробила і втілює "доктрину сірої зони". Мовиться про те, що Кремль прагне впливати як на Швецію, так і на інші країни без зброї, але із застосуванням не менш небезпечних засобів – маніпулювання конфіденційними даними для дестабілізації тієї чи іншої країни. Про це повідомило видання "Белсат" з посиланням на керівника контррозвідки Швеції (SAPO) Даніеля Стенлінга.

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Як, на думку SAPO, діє Росія? Вона застосовує:

– інформаційні пропагандистські кампанії,

– кібератаки,

– придбання стратегічних компаній і технологій.

Шведські контррозвідники переконані, що третина співробітників російського посольства в Стокгольмі – агенти російських же спецслужб. А один із співробітників російського дипвідомства повинен добровільно покинути країну – негайно. Про це вже повідомили послу Росії у Стокгольмі Віктору Татарінцеву.

До слова, 12 березня 24 канал повідомляв, що у розвідці Естонії заявили: збройні сили РФ готуються до значного військового конфлікту з НАТО. Такого висновку дійшли контррозвідники Естонії та опублікували звіт з висновками, аналогічними до шведських.

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