Третьей мировой не будет, это не трилогия, – Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 80-й церемонии вручения американской кинонаграды "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Зеленского представил актер Шон Пенн, неоднократно посещавший Украину после начала войны.

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Зеленский подчеркнул, что премия зародилась в 1943 году – во время Второй мировой войны, и добавил, что борьба Украины против вторжения России символизирует "борьбу за право новых поколений узнавать войну только из фильмов".

Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия,

– отметил Зеленский.

"Уже понятно, кто победит"

Президент добавил, что Украина "остановит российскую агрессию" с помощью свободного мира.

Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже понятно, кто победит. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром,

– сказал Зеленский.

Аудитория аплодировала, когда президент сказал о прогнозируемой победе Украины.

Выступление Зеленского на "Золотом глобусе": смотреть видео​