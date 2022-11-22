В трети Хмельницкого и области исчезнет свет: что произошло
Источник:Хмельницкоблэнерго
Вечером 22 ноября в части Хмельницкой области выключат свет. Энергетики обесточат город и две общины из-за аварийного вывода в ремонт электролинии.
В целом планируют обесточить треть Хмельницкого и еще две громады. Где именно выключат свет и почему, рассказывает 24 канал.
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В Хмельницком и области частично исчезнет свет
В Хмельницкоблэнерго предупредили, что с 17 часов будет аварийный вывод в ремонт линии 110 киловатт. В результате будет обесточена треть Хмельницкого. В частности, микрорайоны:
- Гречаны,
- Озерная,
- Заречье.
Кроме того, свет выключат в Красиловской и Староконстантиновской громадах.
В компании подчеркнули, что ситуация сложная. В результате массированных российских атак питание области осуществляется по резервным временным схемам электросетей. Они дают хотя бы какую-нибудь возможность заживить потребителей. Однако не могут обеспечить распределение энергии в нужном объеме.
Пожалуйста, относитесь к ситуации с пониманием. Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее обеспечить электрической энергией каждый дом,
– подчеркнули в Хмельницкоблэнерго.
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