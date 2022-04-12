Трети Украины российские чужаки готовили судьбу Хатыни

Прочитал мнение редактора известного издания, что "Буча призвана спровоцировать нас на зверства". Вообще не согласен с этим мнением. Все изложенное дальше – это чисто мое мнение, но это мнение основано на конкретных фактах.

Как русские нацисты "разделили" Украину

Итак, все вы знаете о концепции "геноцида украинцев Сергейцева", которая была недавно опубликована ведущим российским изданием.

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Сергейцев здесь интересен не только как автор, но и как придумавший в 2004 году концепцию "3-х сортов украинцев". Тогда это была чисто политтехнологичная штука, призванная напугать украинцев.

Но было бы странно, если бы Сергейцев (и его "хозяева") забыли эту концепцию "трех сортов". Я думаю, что поведение оккупантов на Киевщине и Черниговщине – это как раз отражение этой концепции.

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Сценарий ада от Кремля

В случае Киевщины, Черниговщины и Сумщины оккупант ворвался и на территорию "Украина-2". Похоже, в этом случае для них предусмотрены: полный грабеж населения, неограниченный террор по отношению к гражданским, максимальное истребление мужчин призывного возраста, максимальные разрушения.

Различия с "Украиной-3" очевидны. Речь о том, что российская пропагада называла раньше "Юго-восток". Здесь, очевидно, (оккупантам – 24 канал) нужно истребить только "активистов" и "участников АТО".

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Что касается других – просто стандартный набор кац*пского присутствия: изнасилования, ограбления, похищение всего, что можно. Остальные просто должны стать рабами. Рабов просто так убивать не нужно.

Страшно подумать, что по "плану" ждало "Украину-1". Там, пожалуй, каждое село должно было стать "Хатынью", и всех должны были убить.

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