Новый армейский корпус россии продержался на войне с Украиной всего несколько дней, – СМИ

Летом россия пыталась создать новый армейский корпус. Это необходимо, чтобы заменить 80 тысяч убитых или раненых военных.

Оккупанты не могут мобилизовать необходимое количество людей для войны в Украине. У кремля нет никаких причин для оптимизма.

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Кроме этого, новая группировка должна была компенсировать 5 тысяч разной техники, которую россияне потеряли на фронте.

Должны были остановить контрнаступление ВСУ

По документам в третий армейский корпус входит несколько бригад по 10 тысяч солдат. Они разделяются более чем на 10 батальонов, имеющих на вооружении сотни танков T-80, Т-90 и множество другой бронетехники.

Однако на самом деле новый корпус наполнен добровольцами, которые либо стары, либо в плохой физической форме. Среди них также многие люди с алкогольной или наркотической зависимостью, – рассказали в Forbes.

Третий армейский корпус на прошлой неделе побывал в Харьковской области. Его отправили, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению ВСУ. Однако новая российская группировка потерпела поражение. Оно бежало из Харьковской области со всеми другими оккупантами.

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Что потеряли российские убийцы

По информации Forbes, третий армейский корпус покинул в Харьковской области танки и боевые машины БМП-2 и БТР-80. На них оккупанты оставили характерные знаки различия в виде круга внутри треугольника.

Пока судьба корпуса неизвестна. Его еще могут доформировать, однако после поражения под Харьковом у кремля нет оптимизма.

Дыра в рабочей силе, которую должен был заполнить третий армейский корпус, теперь гораздо глубже. Харьковское контрнаступление стоило российской армии сотен единиц техники и, возможно, тысяч солдат. Среди потерь была значительная часть элитной 1-й гвардейской танковой армии, подчеркнули в Forbes.

Добавили, что каковы бы ни были перспективы корпуса, но он, безусловно, не может заменить пробел в российской живой силе.

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