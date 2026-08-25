В Германии обнаружили уже третий дрон со взрывчаткой возле аэропорта Лейпциг-Галле

В Германии правоохранительные органы обнаружили третий неисправный беспилотник со следами гексогена недалеко от аэропорта Лейпциг-Галле. Найденный аппарат связывают с диверсионной атакой на украинский грузовой самолет и логистические объекты в начале августа.

Как сообщают издания NDR, WDR и Sueddeutsche Zeitung, третий дрон обнаружили вечером 14 августа в поле вблизи населенного пункта Кабельскеталь.

Что известно об инциденте в аэропорту Лейпциг-Галле

Беспилотник обнаружили через 10 дней после первого инцидента на территории аэропорта.

На следующий день специалисты обнаружили на месте находки вещество, которое, по предварительным анализам, представляет собой остатки взрывной смеси на основе гексогена. Сам беспилотник оказался неисправным.

Представители Федеральной прокуратуры Германии воздержались от официальных комментариев.

В настоящее время немецкие следователи изучают доказательства со следами ДНК, обнаруженными на месте происшествия в Лейпциге. Они совпадают с материалами, полученными после поджога в логистическом центре DHL в июле 2024 года. В связи с этим власти страны подозревают возможную причастность российских спецслужб.

В правительственной коалиции Германии уже начали обсуждение ответных мер против Москвы. Среди возможных мер рассматривается полное закрытие российского государственного культурного центра "Русский дом" в Берлине.

Напомним, 4 августа возле украинского грузового самолета "Антонов" в аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили дрон со взрывчаткой. Второй беспилотник, как подозревают следователи, едва не столкнулся с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц на закрытом заседании президиума ХДС заявил, что следствие вплотную приблизилось к установлению организаторов этих атак.

Сразу после инцидента в причастности к нему подозревали Россию, но официально немецкие власти пока избегают прямых обвинений, а просто говорят о возможном участии иностранных сил.

Немецкие регионы жалуются на отсутствие системной защиты критически важной инфраструктуры от атак беспилотников. В частности, в Нижней Саксонии призывают привлечь Бундесвер и срочно оснастить большие аэропорты и порты необходимыми средствами противовоздушной обороны.