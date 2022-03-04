Третий этап может быть завтра или после, – Подоляк объяснил, как решается день переговоров

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, как решается день переговоров, между украинской и российской делегациями на фоне наступления России в Украину.

Стороны постоянно находятся на связи. Об этом он сказал на брифинге, информирует 24 канал.

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Третий этап (переговоров) может быть либо завтра, либо послезавтра. Мы ждем. Мы с ними в постоянном контакте,

– сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул: когда будет понятно, что мы готовы идти дальше и говорить о прекращении огня, выехать на переговоры можно в любой момент.

"Ради того, чтобы не убивали наших людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", – добавил Подоляк.

Переговоры с Россией: главное

Украинскую сторону на переговорах возглавляет Министр обороны Алексей Резников. Среди других представителей делегации Украины советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля. Тогда в Офисе президента Украины назвали переговоры тяжелыми, но "уже без каких-либо обязательных ультиматумов". Тогда же Подоляк заявил, что стороны нашли "некоторые точки", по которым можно искать общие позиции.

Второй этап переговоров Украины и России начался 3 марта. Михаил Подоляк рассказал, что сейчас работают над гуманитарными коридорами.

К сожалению, ни в первый, ни во второй раз Украина не получила желаемых результатов, поэтому планируют провести еще один раунд.

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