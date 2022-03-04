Третий этап может быть завтра или после, – Подоляк объяснил, как решается день переговоров
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, как решается день переговоров, между украинской и российской делегациями на фоне наступления России в Украину.
Стороны постоянно находятся на связи. Об этом он сказал на брифинге, информирует 24 канал.
По теме Третья мировая уже началась, – Подоляк
Третий этап (переговоров) может быть либо завтра, либо послезавтра. Мы ждем. Мы с ними в постоянном контакте,
– сказал советник главы ОП.
Он подчеркнул: когда будет понятно, что мы готовы идти дальше и говорить о прекращении огня, выехать на переговоры можно в любой момент.
"Ради того, чтобы не убивали наших людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", – добавил Подоляк.
Переговоры с Россией: главное
- Украинскую сторону на переговорах возглавляет Министр обороны Алексей Резников. Среди других представителей делегации Украины советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- Первый раунд переговоров прошел 28 февраля. Тогда в Офисе президента Украины назвали переговоры тяжелыми, но "уже без каких-либо обязательных ультиматумов". Тогда же Подоляк заявил, что стороны нашли "некоторые точки", по которым можно искать общие позиции.
- Второй этап переговоров Украины и России начался 3 марта. Михаил Подоляк рассказал, что сейчас работают над гуманитарными коридорами.
- К сожалению, ни в первый, ни во второй раз Украина не получила желаемых результатов, поэтому планируют провести еще один раунд.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!