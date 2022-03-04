Сторони постійно перебувають на зв'язку. Про це він сказав під час брифінгу, інформує 24 канал.
Увага Третя світова вже почалася, – Подоляк
Третій етап (переговорів) може бути або завтра, або післязавтра. Ми очікуємо. Ми з ними у постійному контакті,
– сказав радник глави ОП.
Він наголосив: коли буде зрозуміло, що ми готові йти далі і говорити про припинення вогню, то виїхати на переговори можна у будь-який момент.
"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", – додав Подоляк.
Переговори з Росією: головне
- Українську сторону на переговорах очолює міністр оборони Олексій Резніков. Серед інших представників делегації України радник голови ОП Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
- Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України назвали переговори важкими, але "вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів". Тоді ж Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.
- Другий етап переговорів переговорів України та Росії почався 3 березня. Подоляк розповів, що зараз працюють над гуманітарними коридорами.
- На жаль, ні першого, ні другого разу Україна не отримала бажаних результатів, тому планують провести ще один раунд.
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