Сторони постійно перебувають на зв'язку. Про це він сказав під час брифінгу, інформує 24 канал.

Увага Третя світова вже почалася, – Подоляк

Третій етап (переговорів) може бути або завтра, або післязавтра. Ми очікуємо. Ми з ними у постійному контакті,

– сказав радник глави ОП.

Він наголосив: коли буде зрозуміло, що ми готові йти далі і говорити про припинення вогню, то виїхати на переговори можна у будь-який момент.

"Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі", – додав Подоляк.

Переговори з Росією: головне

Українську сторону на переговорах очолює міністр оборони Олексій Резніков. Серед інших представників делегації України радник голови ОП Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України назвали переговори важкими, але "вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів". Тоді ж Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.

Другий етап переговорів переговорів України та Росії почався 3 березня. Подоляк розповів, що зараз працюють над гуманітарними коридорами.

На жаль, ні першого, ні другого разу Україна не отримала бажаних результатів, тому планують провести ще один раунд.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!