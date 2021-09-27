Третий не лишний: что изменят парламентские выборы в Германии

26 сентября прошли парламентские выборы в Германии – от этого события зависит будущее европейской и мировой политики. Как менялись фавориты избирательной гонки и почему это важно для Украины, читайте в нашем материале.

Выборы в немецкий Бундестаг 2021 года показали результат изменений политики христианских демократов по созданию государства благосостояния, однако это не помешало усилению угроз международного измерения. Уже выросло целое поколение, которое не знает другого лидера страны кроме Ангелы Меркель, но совсем скоро это изменится.

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Политическое разделение растет

В немецкой политике всегда ключевую роль играла коалиция, которая и выдвигает кандидата, который возглавит правительство. Это нормальная практика, когда происходит разделение должностей. К примеру прошедшие парламентские выборы 2017 года привели к власти коалицию ХДС / ХСС и социал-демократов.

Глава ХСС Маркус Зодер, федеральный канцлер Ангела Меркель и председатель ХДС Армин Лашет / Фото из твиттера Armin Laschet

Но еще тогда стало понятно, что рейтинг партии Меркель понемногу подтачивает коррозия со стороны "Альтернативы для Германии". Это правопопулистская партия, которая получила поддержку на территории бывшей ГДР благодаря евроскептицизму и антимигрантской риторике.

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Но события этого года со смертоносными наводнениями, пандемией и скандалами вокруг кандидатов на пост канцлера показали, что не всегда экономический рост может стать залогом успеха партии, находящейся у власти. А может появиться достаточно много альтернатив – иногда даже непредсказуемых.

Поэтому по мнению исследователя немецкой истории Андрея Мартынова, главным отличием нынешней избирательной гонки является измельчение политических сил внутри страны.

Особенности избирательной кампании 2021 года прежде всего в том, что закончилась эпоха Ангелы Меркель. Также явной стала тенденция к фрагментации немецкого партийно-политического поля, что максимально усложняет коалиционные переговоры после выборов. Андрей Мартынов доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ

Главными фаворитами избирательной гонки в Германии являются три политические силы: ХДС/ХСС (которые у власти с 2005 года), Социал-демократическая партия Германии и Союз90/Зеленые. В последний раз канцлером от эсдеков в Германии был одиозный Герхард Шредер, не без помощи которого российский капитал соединился с немецкими политиками и бизнесменами.

Зеленые, которые с 1983 года находятся в Бундестаге, а канцлерство Шредера (1998-2005) вошло в историю как "красно-зеленая коалиция" из-за Йошки Фишера, сейчас выступают за реагирование на глобальные климатические изменения из-за изменения всей экономической модели. Напомним, что Евросоюз в 2019 году объявил новую амбициозную цель – сделать Европу нейтрально климатическим континентом к 2050 году.

Митинг за борьбу с климатическими изменениями возле Бундестага / Фото из твиттера Charlotte Nijhuis

И весной 2021 года Партия зеленых имела существенную поддержку. Так, по опросам YouGov по состоянию на 30 апреля уровень поддержки партий был следующим:

(Анналена Бербок) Зеленые 25 %,

(Армин Лашет) ХДС / ХСС 24 %

(Олаф Шольц) социал-демократы 14 %.

Затопление рейтинга

В июле произошли ужасные события – затопило приграничные территории Германии, Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса. Очагом бедствия оказалась земля Северный Рейн-Вестфалия, где премьером-министром является кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.

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Причем история о том как Лашет стал кандидатом от христианских демократов на пост канцлера является не менее интересной, чем скандал, который разрушил его политическое будущее.

В 2018 году Ангела Меркель решила отойти от управления Христианско-демократическим союзом. И новой руководительницей политической силы стала Аннегрет Крамп-Карренбауер. Но ненадолго – скандал с общим голосованием ХДС и Альтернативы для Германии в ландтаге (местный парламент – 24 канал) Тюрингии привел к ее отставке с этой должности. Из-за пандемии коронавируса выборы нового главы ХДС перенесли на год, и поэтому с января 2021 года руководителем партии является Армин Лашет.

Армин Лашет и Ангела Меркель / Фото из твиттера Armin Laschet

Заместитель директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук считает, что избрание Лашета окончательным кандидатом не добавило популярности христианским демократам, а наоборот привлекло внимание к соперникам правящей партии.

Поэтому первенство получил Армин Лашет, который не выделяется особой харизмой. Олаф Шольц, который длительное время работает в правительстве Меркель, смог инструментализировать этот факт. Он взял на вооружение утверждение о том, что именно он, как человек, работавший с Меркель может обеспечить Германии ту же стабильность, иконой которой является Канцлер. Сергей Герасимчук Заместитель директора Совета внешней политики "Украинская призма"

Поэтому более привлекательной оказалась кампания Олафа Шольца, который ныне является вице-канцлером и министром финансов Германии. Мол, страной руководила Меркель, а конкретно повышал уровень жизни немцев Шольц.

Олаф Шольц на предвыборном митинге в Нюрнберге / Фото из твиттера Олафа Шольца

Впрочем, именно из-за эмоций кандидата от христианских демократов пострадал рейтинг партии.

На рейтинг Армина Лашета повлияла его нетактична поведения во время пребывания президента Штайнмайера в зоне затопления, когда Лашет "шутил" и это попало в телекамеры. С другой стороны, они должны были усилить рейтинг зеленых, но их кандидатка Анналена Бербок не воспользовалась этой возможностью, проиграв трижды телевизионные дебаты социал-демократу Шольцу,

– резюмирует Андрей Мартынов.

Откуда берут деньги немецкие политические партии:

Тем более, что скандалы сопровождали кампанию не только Лашета, но и Бербок. Ее обвиняли в плагиате во время написания книги "Сейчас. Как мы обновляем свою страну" и ложной информации в резюме. Трудно сказать, кто стоял за этой историей, однако она однозначно не пошла на пользу партии Зеленых. Дела международные Ангела Меркель зарекомендовала себя как антикризисного менеджера, способного справиться с любыми вызовами, в том числе международного характера. За эти 16 лет Меркель возглавляла не только Германию, но и Евросоюз. Эксперты Европейского Совета иностранных дел недавно проанализировали как воспринимают Германию в Европе уже в эпоху после Меркель. И оказались довольно интересные результаты по голосованию за президента ЕС (несуществующая должность): 41 % отдал бы свой голос за Меркель,

4% за французского президента Эмануэля Макрона. В то же самое время, согласно сентябрьскому опросу издания Augsburger Allgemeine, 52 % немцев не будут скучать по Ангеле Меркель. То есть надо учитывать, что для португальцев или голландцев Меркель может быть куда лучше, чем жителей собственной страны. В этом случае то, что предлагают зеленые во внешнеполитической части своей предвыборной программы является важным, в том числе для Украины.

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри и сопредседатель партии Зеленых Анналена Бербок / Фото из твиттера Annalena Baerbock

Советник фракции Зеленых в Бундестаге Мария Владимирова отмечает, что из-за исторических связей Берлин считает себя посредником России в Европе. Это привело к тому, что официально Берлин никогда не ставил под вопрос статус Москвы как стороны в переговорах, а не государства-агрессора в Нормандском формате.

Зеленые последовательно выступают за усиление давления на Россию. Такие призывы мотивированы ценностной ориентацией партии на международный порядок, основанный на принципах международного права и многосторонних демократических институциях,

– добавила она.

Зеленые так же выступают резко против российского газопровода "Северный поток-2" – не только по экологическим, но и геополитическим соображениям. Напомним, что 10 сентября Газпром объявил о завершении этого газопровода, через который в обход Украины будет продолжаться транзит газа в Европу.

Еще одной темой, важной для Украины является роль Германии как посредника урегулирования конфликта на Донбассе. Новый канцлер будет определять внешнюю политику как в отношении России, так и Украины. По мнению Владимировой, давление на Россию продолжится в случае победы зеленых.

Во внешней политике будет усилен вектор сотрудничества с государствами Восточной Европы, строящими демократии, как противовес авторитарной России. Относительно Украины, стабилизация является приоритетом. Самое важное на данный момент для зеленых это усилить давление на Россию с целью соблюдения Минских соглашений,

– отмечает советник.

А Сергей Герасимчук прогнозирует, что при новых обстоятельствах лидерские позиции перейдут в Париж.

"Меркель имеет авторитет и опыт, который признают и во Франции, и в Украине и в РФ, и в конечном итоге в США и ЕС. Очевидно, новому Канцлеру будет трудно сравниться с ней и, вероятно, первенство в процессе урегулирования может попытаться взять на себя Франция. Вместе с тем, если Россия и дальше будет блокировать процесс, то особого значения это не будет иметь", – напомнил он.