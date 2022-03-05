Третий раунд переговоров с Россией состоится в понедельник

Третий раунд переговоров Украины со страной-оккупантом Россией состоится в понедельник.

Об этом сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

К теме Россия ускоряет переговоры, ведь ситуация вредит ее имиджу, – Арахамия

Других подробностей нардеп пока не предоставил.

Что известно о переговорах Украины и России: коротко

Украинская делегация состоит из представителей Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

В первый раз представители Украины и России встречались 28 февраля на границе с Беларусью. После этого они отправились в столицы для консультаций. Тогда представитель украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что стороны нашли "некоторые точки", по которым можно искать общие позиции.

Второй этап переговоров прошел в Беларуси 3 марта. Украина не получила желаемых результатов. Единственное, чего удалось достичь – это решение по организации гуманитарных коридоров. Однако, как видим сегодня, и эти договоренности не работают: несмотря на согласие оккупантов обеспечить 5 марта "зеленые коридоры" для эвакуации жителей Волновахи и Мариуполя, тишины так и не произошло. Из-за постоянных обстрелов российских орков, эвакуацию и доставку гуманитарной помощи пришлось перенести.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!