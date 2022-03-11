Третий табачный гигант BAT покидает российский рынок
Источник:British American Tobacco
Третий табачный гигант British American Tobacco заявил, что покинет российский рынок из-за военного вторжения РФ в Украину.
Решение о выходе из России приняли через два дня после того, как компания заявила, что приостановила все запланированные капитальные инвестиции в России.
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"Мы пришли к выводу, что право собственности BAT на бизнес в России больше не является устойчивым в нынешних условиях”, – заявили в компании.
Но табачная компания заявила, что будет продолжать платить своим 2500 сотрудникам в России и пытаться защитить их будущее.
Какие еще табачные компании вышли из РФ:
- American Tobacco,
- Philip Morris International,
- Imperial Brands,
- Japan Tobacco International.
Ранее мы сообщали, что сеть кофеен Starbucks прекращает работу на территории России. Кафе известной сети закрываются в России. Закрываются также McDonald's и KFC.
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