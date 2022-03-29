Третья мировая уже идет: почему заговорили о миротворцах НАТО в Украине

Польша предложила ввести миротворческий контингент НАТО на территорию Украины. Замечу, что для принятия такого решения необходимо согласие всего Североатлантического союза. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Возможный вариант здесь – решение в рамках ООН. Однако, опять же, в этой организации Россия является постоянным членом Совбеза. Это тоже невозможно.

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Кто хочет привлечь войска НАТО

Активно о привлечении войск НАТО говорят, прежде всего, те страны, которые находятся в зоне опасности – как та же Польша. Не исключено, что Россия нанесет удар по какой-нибудь из ближайших к ней стран этого военно-политического блока. Атака на Яворивский полигон показала реальный риск такого развития событий.

Поэтому государства, находящиеся в зоне поражения, более активно говорят о военном участии. Третья мировая де-факто уже идет, и очень трудно будет ее предотвратить, ограничившись войной на локальном уровне. Первые сигналы о готовности Москвы действовать именно по такому сценарию мы уже видим и в самой России.

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Игра на опережение

Мы слышали о странах Балтии. Эти заявления звучали еще накануне войны. Что якобы надо захватить Сувальский коридор.

Никто из стран-соседок, расположенных рядом с Россией, не исключает того, что в какой-то момент война перебросится на их территории. Тем более, что российские власти сейчас руководствуются в своих действиях только военной логикой.

Следует здраво понимать, что однажды война придет и в одну из стран восточного фланга НАТО. К той же Балтии, например.

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