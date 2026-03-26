Третья мировая уже продолжается, – Буданов резко отреагировал на обострение в мире
- Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что третья мировая война фактически уже продолжается. Началось все с войны в Украине.
- Он также рассказал, какая ситуация сейчас с мирными переговорами по урегулированию войны.
Военная операция США и Израиля в Иране не заблокировала переговорный процесс по прекращению войны в Украине. Хотя чем больше таких событий в мире – тем проблемнее для Украины.
Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает 24 Канал. По его словам, фактически уже идет третья мировая война. Война в Украине и та же война на Ближнем Востоке четко это демонстрируют. И началось все именно с полномасштабного вторжения России в Украину.
Верит ли Буданов в успех переговорного процесса?
По словам Буданова, он только что вернулся из переговорного процесса. Поэтому абсолютно некорректно говорить, что война в Иране заблокировала трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Хотя, конечно, фокус внимания Соединенных Штатов несколько сместился.
Фактически уже сейчас в мире идет третья мировая война. Все началось с войны в Украине.
Она уже давно идет. Началась ли она у нас? Думаю, что да. И каким будет завершение? Увидим. Это же война, – сказал Буданов.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно относится к мирным переговорам с Россией. Он готов вести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы закончить войну.
Пока рано говорить за результаты переговорного процесса. Но ничего не останавливалось. Об этом свидетельствует та же двусторонняя встреча между Украиной и США. Буданов также ответил на вопрос, верит ли он в успешность переговорного процесса по войне в Украине.
Я никогда не занимаюсь делами, в которые не верю. Может быть разный результат. Но если не веришь, то нет смысла заниматься этим,
– отметил Буданов.
На самом деле нет трудностей, чтобы провести новые встречи в трехстороннем формате. Но проблема именно в конечном результате. Над этим идет работа.
Какова ситуация с мирными переговорами по войне в Украине?
- Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил, что Соединенные Штаты связывают гарантии безопасности для нашего государства с тем, чтобы Украина передало всю территорию Донбасса под контроль России. Также Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном, что отвлекает внимание Дональда Трампа от войны в Украине. Наше государство нуждается в надежных гарантиях безопасности.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил позицию Украины относительно прекращения войны. Он отметил, что наше государство ни в коем случае не будет возможное прекращение войны. Украина должна получить четкие гарантии безопасности еще до перемирия. И главное – конкретные действия партнеров по России, если она нарушит перемирие.
- 24 марта украинская переговорная команда вернулась из Соединенных Штатов. Президент Зеленский заявил, что сейчас нет реального прогресса в мирных переговорах из-за нежелания России урегулировать войну.