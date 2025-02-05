Третья мировая война в головах только у Путина и его последователей, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно возможности начала Третьей мировой войны. По его словам, сейчас она только в головах Владимира Путина и его последователей.

Зеленский также сказал, что она в головах и тех, кто поддерживает российского диктатора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента Пирсу Моргану.

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Что заявил Зеленский о Третьей мировой войне

Глава государства считает, что сейчас о Третьей мировой войне задумывается Путин и его союзники.

Сегодня она в головах Путина, Северной Кореи и Ирана, и последователей, подобных им,

– говорит Зеленский.

Президент Украины также добавляет, что такие государства нужно остановить.

В то же время Зеленский высказался о российско-украинской войне и заявил, что Украина готова к прекращению ее горячей фазы, но без правовых компромиссов по оккупированным территориям. Кроме этого, глава государства отметил, что за стол переговоров должны сесть не только Украина и Россия, но и США и страны ЕС.