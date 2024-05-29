Третья штурмовая взяла в плен группу оккупантов: один жил в окопе с трупами

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады захватили в плен очередную порцию российских оккупантов. Один из них полтора суток прожил в окопе с трупами, ища воду.

Пока неизвестно, о каком именно количестве пленных оккупантов идет, и в пресс-службе бригады пообещали вскоре обнародовать больше видео с российскими пленными.

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Шли на штурм, попали в плен

Отмечают, что россияне именно шли на штурм опорного пункта, на котором находились военнослужащие 3-й ОШБр, однако попали в плен.

Командиры россиян посылали их на штурм со словами "Ребята, вам – пи*дец". Сейчас пресс-служба обнародовала разговор с одним из пленных.

59-летний россиянин, бывший мастер спорта, - единственный, кто выжил и вернулся на свою позицию. Полтора суток провел в окопе с трупами, в поисках воды. Надеялся, что его подразделение вернется за телами погибших, но никто не пришел,

- рассказали в 3-й ОШБр.

Россиянин полтора суток провел в окопе с трупами: видео

Потери врага