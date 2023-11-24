Ранее в 3 ОШБр объясняли, что съемка боев на GoPro нужна не для того, чтобы похвастаться, – таким образом можно проанализировать действия каждого бойца и скорректировать тактику для дальнейших столкновений. Поэтому камеры являются важной частью снаряжения в Третьей штурмовой. В ролик показан момент, когда в пулеметчика попали россияне.
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"Я трехсотый"
Под вражеским обстрелом бойцы не прекращали крыть оккупантов пулеметными очередями. Противник вел ответный огонь, и одна из пуль попала прямо в грудь бойцу. Она застряла в броне, поэтому отстрел россиян продолжился. Видео с камеры друга Варяга – бойца 3-й роты 2-го штурмового бата Третьей штурмовой бригады,
– говорится в подписи к видео.
Воин Третьей штурмовой продолжил бой с ранением: смотрите ролик
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Бои за Украину освещают сами военные и фотографы
- Ранее Олег Сенцов, который сейчас воюет под Авдеевкой, показал видео окопных боев. Защитники отказались бросать раненого товарища и смогли его эвакуировать.
- Также окопы попали и в объектив фотографов Либеровых: они показали, в каких нечеловеческих условиях приходится воевать нашим Силам обороны.