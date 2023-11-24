Раніше у 3 ОШБр пояснювали, що зйомка боїв на GoPro потрібна не для хизування – таким чином можна проаналізувати дії кожного бійця та скоригувати тактику для подальших сутичок. Тому камери є важливою частиною спорядження у Третій штурмовій. У ролик потрапив момент, коли в кулеметника поцілили росіяни.

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"Я трьохсотий"

Під ворожим обстрілом бійці не припиняли крити окупантів кулеметними чергами. Противник вів вогонь у відповідь, і одна з куль поцілила прямо у груди бійцю. Вона застрягла в броні, тому відстріл росіян продовжився. Відео з камери друга Варяга – бійця 3-ї роти 2-го штурмового бату Третьої штурмової бригади,

– ідеться у підписі до відео.

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