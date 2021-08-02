Третья волна COVID-19: как спасти Киев и не превратиться в Индию

Третья волна коронавируса может начаться уже этой осенью. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Эксперты считают, что сейчас главная задача – замедлить рост заболеваемости.

Как готовится Киев

В Украине официально выявили случаи штамма коронавируса Дельта. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что третья волна в Киеве начнется в конце августа – начале сентября. Это будет вызвано возвращением жителей столицы с каникул и отпусков.

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По его словам, в столице уже определен конкретный ряд мероприятий по подготовке. А именно, готовится расширение реанимационных коек в лечебных учреждениях, в частности, детских и подростковых коек.

В то же время сохраняется надежда на активизацию вакцинации. Кроме того, готовится инфраструктура для работы вероятной в “красной” зоне – выдача электронных документов для посещения общественного транспорта, ресторанов и любых социальных сфер.

Но это негативный сценарий, который может быть. На сегодня, основная задача – максимальное вакцинирование населения. К счастью, из-за сознания киевлян столица является лидером среди прививки. Если мы достигнем одного миллиона вакцинированных людей, то мы можем обойтись ограничением некоторых ведомств,

– рассказал Олег Рубан.



Олег Рубан настроен позитивно / Фото – ZN.UA

"Одна вакцинация не поможет"

Эпидемиолог Людмила Мухарская отмечает, что избежать третьей волны – невозможно, ведь "мы живем в условиях пандемии, где во всех странах мира распространяется вирус и возникают заболевания".

Мы знаем, что границы открыты, что люди мигрируют, ездят, переезжают. Особенно, сейчас в период отпусков и каникул. В конце лета большинство людей будет возвращаться, студенты пойдут в университеты, ученики в школы. В этот период прогнозируется рост заболеваемости,

– рассказала эксперт.

По ее словам, важно уменьшить агрессивное распространение вируса. Один из важнейших факторов, который на сегодня может помочь тяжелой форме протекания болезни и летальным случаям – вакцинация.

Однако, говорит эксперт, одной вакцинацией "мы не поможем, поэтому надо делать все в комплексе". В частности, должны быть введены различные ограничительные меры.

Будет зависеть от того, насколько быстро будет распространяться вирус. Коллективный иммунитет будет работать, если более 70% будет вакцинированных. Даже индивидуальная защита каждого человека, который вакцинирован, также будет положительно влиять,

– добавила эпидемиолог.

Людмила Мухарская отмечает, что Дельта будет распространяться быстрее предыдущих версий. Поскольку, одной из его характеристик является именно его быстрее распространение и агрессивные свойства. Поэтому, возможно, он постепенно будет вытеснять другие вирусы, которые циркулировали до этого.

Уменьшить мощность волны

Врач-анестезиолог КНП "Киевской городской клинической больницы № 9 Владимир Лиходиевский рассказал, что врачебное учреждение, где он работает, уже полтора месяца не принимает пациентов, больных COVID-19.

Однако, эта больница относится к первой волне. То есть, в случае резкой заболеваемости и когда будут переполнены Александровская клиническая больница и Киевская городская клиническая больница №4, пациентов, больных коронавирусом будут здесь принимать.

Мы готовимся путем того, что мы почти успели сделать ремонт в отделении. Это определенно улучшит условия пребывания наших пациентов в больнице. Что касается лекарственных средств и средств защиты, то у нас есть запас,

– рассказал врач-анестезиолог.

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Владимир Лиходиевский убежден, избежать Третьей волны пандемии в Украине не удастся, ведь "рано или поздно новые штаммы будут распространяться". Однако, в первую очередь надо уменьшить мощность волны, чтобы "не было резкого роста заболеваемости и чтобы всем хватало мест в больницах".

Это для того, чтобы мы – стационары – выдержали эти нагрузки, чтобы не было отказов от госпитализации, чтобы мы не наблюдали такую картину, как в Индии в Украине, когда люди покупают кислородный баллон, заправляют его и родственник лежит в машине. Надо, чтобы хватило ресурсов на всех,

– говорит врач-анестезиолог.

Он отмечает, что есть три фазы инфекционного процесса.

Для того, чтобы уменьшить нарастание количества больных, надо воздействовать и влиять на все фазы:

Во-первых, чтобы сделать человеческий организм неблагоприятным, то есть иммунным, надо вакцинироваться.

чтобы сделать человеческий организм неблагоприятным, то есть иммунным, надо вакцинироваться. Во-вторых , надо разрывать пути передачи вируса. То есть, надо соблюдать масочный режим в помещениях, вводить карантинные ограничения, изолировать тех, кто заболел. Также надо мыть руки с мылом. Это все действует на пути передачи. Врач-анестезиолог отмечает, что существует простое правило – "заболел – сиди дома "или езжай в больницу".

, надо разрывать пути передачи вируса. То есть, надо соблюдать масочный режим в помещениях, вводить карантинные ограничения, изолировать тех, кто заболел. Также надо мыть руки с мылом. Это все действует на пути передачи. Врач-анестезиолог отмечает, что существует простое правило – "заболел – сиди дома "или езжай в больницу". В третьих, повлиять на сам возбудитель. Однако, говорит врач, сейчас мы не можем на него действовать, потому что лекарств нет.

Сейчас пока такое относительное "затишье" с точки зрения распространения респираторной инфекции. У нас есть время для того, чтобы вакцинироваться. Я думаю, что один миллион вакцинированных в Киеве – это более психологический предел. И, конечно, чем больше будет иммунных людей, тем лучше,

– добавил Владимир Лиходеевский.