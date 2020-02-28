Третья мировая война: к чему могут привести отношения России и Турции

С начала 2020 года на северо-западе Сирии идут ожесточенные бои за провинцию Идлиб – последнее прибежище исламистов, поднявших восстание против местного президента Башара Асада в 2011 году. Если бы эти повстанцы сами по себе воевали с правительственной армией, то всем было бы все равно. Но проблема в том, что за исламистов вступилась входящая в НАТО Турция, а за Асада – Россия.

Теперь эти страны вступили в прямой военный конфликт. По сути, начали войну.

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Вообще-то говоря, последний год Идлиб был зоной перемирия. Но потом умеренных повстанцев там сменили боевики "Аль-Каиды", и Асад с Путиным решили, что надо бы эту провинцию захватить.

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Захват провинции

Еще в январе они объявили, что провинция захвачена террористами, поэтому прежние соглашения не действуют. Сирийцы начали наступление на земле, сверху их поддержала российская авиация. Они очень быстро захватили почти половину территории Идлиба. Исламисты, которых осталось уже не так и много, в панике начали бежать. Казалось уже, что там все кончено.



Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был не согласен с такой постановкой вопроса. Он мечтает создать в северной Сирии несколько вассальных территорий, которые потом можно было бы включить в состав самой Турции.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Для него этот проект – вопрос престижа и президентской гордости. Бросить его на произвол судьбы он никак не может. В результате на помощь повстанцам из Турции были направлены сначала оружие, потом беспилотники (один из них даже был сбит), а потом и войска – обычные турецкие солдаты и офицеры. Им поставили задачу – отбить у Асада город Саракиб, который стоит на пересечении двух главных сирийских шоссе – трасс М5 и М4.

Победа "ихтамнета"

После двух дней боев эта задача была выполнена. Турецкие войска, которые официально – "ихтамнет", отпраздновали победу. Многие турецкие газеты публиковали героические фотографии и даже видеозаписи из Сирии. Однако радость была не полной.

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Во-первых, на юге Идлиба правительственные войска далеко продвинулись вперед. То есть победа была лишь локальной. Ну и главная неприятность – в ночь на 28 февраля российские самолеты нанесли удар по колонне турецкой армии.

Что известно об атаке России на Турцию в Сирии? В результате атаки, которая состоялась в ночь на 28 февраля, погибли 36 турецких военных, еще 36 – получили ранения. После атаки России турецкие войска устроили атаку по всем известным им объектам режима Асада. В тот же день Турция созвала заседание НАТО. Альянс осудил атаки в Сирии и призвал Россию и режим Асада прекратить военные действия.



Для сирийских беженцев, которых в Идлибе примерно 3,5 миллиона, Турция открыла границу в Европу. В Минобороны России заявили, что турецких военных обстреляли именно войска Сирии. При этом, вроде бы, эти турецкие войска находились среди боевиков в районе Бехуна в Идлибський зоне.



В Турции все отвергли и заявили, что Россия и Сирия хорошо знали расположение турецких военных. Боевиков там не было. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор после атаки.

Последствия этого удара оказались очень тяжелыми. По неофициальной информации, убитых в районе 100 человек. Эти люди направлялись как раз на юг Идлиба – туда, где продвижение правительственной армии было особенно успешным.

На экстренном заседание НАТО было принято решение считать все сирийские военные цели "вражескими" и открывать по ним огонь без предупреждения. Турецкая артиллерия тут же нанесла несколько ударов по приграничным областям Сирии. В воздух поднялись самолеты ВВС Турции.

Последствия авиационной атаки на турецких военных в Сирии: видео

#Turkey official quoted by Reuters says Turkey won’t prevent Syria refugees from reaching Europe by land or sea (clear pressure on EU to stand by Turkey as it faces Russia and regime in Idlib) pic.twitter.com/FaOEk2lW9z — Aidbrom International (@aidbrom) February 27, 2020

Поддержка союзников

Анкара официально запросила поддержки у своих союзников по НАТО, и у США – в частности. Американцы ответили, что в этом конфликте поддерживают Турцию, но военной помощи пока ей не оказали. НАТО, по своей старой привычке, выразило "глубокую озабоченность", но дальше этого не пошло. В Европе ни один человек не хочет начинать ядерную войну против России ради каких-то личных и непонятных задач Эрдогана в Сирии.

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Турецкий президент, глядя на то, что союзники не очень-то спешат ему на помощь, очень обиделся и даже разозлился. Он отдал приказ пограничникам и полиции не сдерживать беженцев со всей Азии, которые мечтают пробраться из Турции в Европу. Фактически этой ночью он разрешил людям беспрепятственно плыть на кораблях и лодках на греческие острова в Средиземном море, а оттуда – дальше в Европу.

В 2015 году подобное нашествие всего миллиона мигрантов вызвало огромный кризис в Европе, и дало импульс расцвету националистических и ультраправых партий. Сейчас в Турции уже не один миллион беженцев, а почти четыре миллиона. То есть проблема может стать еще более сложной.

► Но главное – это отношения Турции и России. Ночью сообщалось, что Эрдоган выслал домой из Анкары российскую делегацию, которая вела переговоры о прекращении огня в Идлибе. Ночью шли разговоры почти о начале русско-турецкой войны. Однако к утру риторика с обеих сторон немного утихла.

Россия сделала очень интересное заявление. Суть его была такая: "Удар по турецкой колонне нанесли не мы. А даже если и мы, то вы сами виноваты, так как вас там нет, и в данном случае мы н6е бомбили боевиков-исламистов. И турецкие военные попали под раздачу случайно".

Турция сделала вид, что поверила в это объяснение, так как иначе ей пришлось бы объявлять войну России без 100% поддержки со стороны НАТО.



Главное – это отношения Турции и России

Третья мировая война

Сейчас европейцы предлагают свое посредничество в решении этого конфликта. Все очень боятся, что два сумасшедших диктатора – Путин и Эрдоган – ради своих амбиций затащат мир к Третьей Мировой войне. Но при этом корень проблемы не устранен. Эрдоган ни за что не согласится на ликвидацию идлибского квази-государства исламистов, а Путин ни за что не смирится с его существованием.

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Бои за Идлиб так или иначе будут продолжены, причем с участием России и Турции. Дело в том, что без российской авиации Асад не сможет вернуть себе контроль над мятежной провинцией, а повстанцы не сумеют защитить ее без турецких солдат и офицеров.

В этой ситуации я очень надеюсь, что российская и турецкая элита попытается убрать от власти двух своих лидеров, которые очевидно уже полностью неадекватны.

В конце концов, ни у Турции, ни у России в Сирии нет настолько важных интересов, чтобы начинать ради этой страны атомную войну. Но сейчас Путин и Эрдоган толкают свои страны и весь остальной мир именно в этом направлении.



Президент России Владимир Путин

Сейчас для всех было бы идеально, если бы окружение обоих президентов сняло бы их с тронов и отправило на пенсию. Или, еще лучше, под суд. Если этих двоих не угомонить, то, боюсь, они устроят очень большие неприятности для всей нашей планеты.