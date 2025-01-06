Тревога длилась почти 5 часов: какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину

В ночь на 6 января Россия в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами. По вражеским целям отработали Силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя ОВА Николая Калашника.

Смотрите также В Киевской области в результате обстрела повреждена контактная сеть железной дороги

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Что известно об атаке "Шахедами" на Киевщину 6 января

Чиновник отметил, что воздушная тревога из-за российской атаки длилась почти 5 часов. Работали силы ПВО.

Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– подчеркнул Николай Калашник.

В то же время отметил, что в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Однако повреждения зданий незначительны.

Последствия атаки "Шахедами" на Киевщину / Фото полиции

Кроме того, обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Впрочем, движение поездов по этому участку уже восстановлено.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки агрессора.