Тревога для страны НАТО: после очередных обломков БПЛА жителей Румынии просят ходить в укрытие

Российские оккупанты в ночь на 13 сентября более 4 часов атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. После этого в Румынии снова обнаружили нечто, что очевидно является обломками вражеских БПЛА.

На место находки уже направили вертолет военно-воздушных сил. Специалисты будут собирать доказательства, что на самом деле произошло.

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На падение обломков беспилотников стали жаловаться местные жители. Они позвонили по телефону правоохранителям.

Местных жителей пытаются успокоить

Марчел Чолаку – премьер-министр Румынии – попытался успокоить население. Он подчеркнул, что никто на Румынию не нападает. Ситуация вроде бы – под контролем.

Людей просят ходить в укрытие

Жителей румынского округа Тулча просят ходить в укрытие гражданской защиты во время российских атак на Одесскую область. Соответствующее уведомление получили жители ряда населенных пунктов.

Существует возможность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или приютах гражданской обороны. Если нет укрытия, оставайтесь внутри дома, вдали от окон и наружных стен,

– говорится в сообщении.

В Румынии строят укрытие

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение о строительстве укрытия гражданской защиты для жителей населенного пункта Плаура. Оно расположено напротив портов Рени и Измаил, которые регулярно атакуют российские террористы.

Соответствующее решение было принято после того, как в минобороны Румынии официально признали, что на территории страны упали обломки БПЛА, которые Россия запустила по Украине.