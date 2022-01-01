Тревога и надежда: украинцы рассказали, с какими чувствами встречают 2022 год

С 2019 года в Украине фиксируют тенденцию к уменьшению оптимистических настроений. Радости, уверенности и надежды становится меньше.

Чувство надежды относительно будущего Украины лелеют 43% респондентов. В то же время 34% опрашиваемых признаются, что испытывают тревогу.

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Мужчины на 6% чаще говорят об оптимизме. Между тем женщины чаще испытывают страх и растерянность, когда задумываются о судьбе Украины.

Чем моложе поколение, тем больше оптимизма и надежды испытывают его представители по сравнению со старшими возрастными группами,

– говорится в сообщении.

В то же время люди старшего поколения чаще испытывают безысходность и растерянность. В них усилена тревога и страх.

Наиболее оптимистично настроены относительно будущего Украины – жители Востока. Между тем больше всего негативных чувств испытывают жители Юга.

40% украинцев испытывали стресс

Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что более 40% украинцев часто испытывали стресс.

Еще 29% опрашиваемых признавались, что иногда находились в состоянии стресса.

Кроме того, еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс. Еще 7% – никогда.

Чаще всего украинцы испытывали такие эмоции: радость, печаль и гнев.

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