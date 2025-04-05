5 апреля, 20:48
Россия атакует "Шахедами": в каких областях сейчас звучит тревога
Вечером 5 февраля враг снова запустил по Украине "Шахеды". Из-за угрозы ударных дронов в ряде областей объявили тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас звучит воздушная тревога
Павлоград! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга. Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
20:39, 05 апреля
20:17, 05 апреля
Павлоград! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга.
Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!