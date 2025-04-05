Россия атакует "Шахедами": в каких областях сейчас звучит тревога

Вечером 5 февраля враг снова запустил по Украине "Шахеды". Из-за угрозы ударных дронов в ряде областей объявили тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Маркетплейс дронов для армии: что такое DOT-Chain и как меняет ситуацию с обеспечением в армии Где сейчас звучит воздушная тревога 20:39, 05 апреля Павлоград! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с юга. 20:17, 05 апреля Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!