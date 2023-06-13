Официальных подтверждений или опровержений информации пока не было. По состоянию на 14:15 тревогу по области до сих пор не объявили.
Обратите внимание Обоим было 22: в Кривом Роге из-за удара по многоэтажке погибли супруги, – СМИ
Днепр (Днепропетровская область) сообщает о взрывах. Будьте осторожны,
– говорится в сообщении.
Террористический удар по Кривому Рогу
- Российские оккупанты в ночь на 13 июня нанесли террористический удар по Кривому Рогу. Враг попал в жилой дом и частное предприятие. Российские оккупанты убили 11 человек. Кроме того, известно о десятках пострадавших.
- Местные жители рассказали, что происходило в течение нескольких минут после удара. Люди горели заживо и выпрыгивали из окон, чтобы получить шанс на спасение.
- Спасательная операция продолжается. Среду, 14 июня, в Кривом Роге объявили Днем траура. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.
- СМИ заявили, что жертвами ракетного удара стали молодые супруги. Погибшим мужу и жене было всего по 22 года.
Зеленский отреагировал на трагедию
Владимир Зеленский показал кадры с места удара по Кривому Рогу и выразил соболезнования людям, потерявшим своих родных.
Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие и раненные. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается,
– отметил президент.
Он подчеркнул, что террористы будут отвечать за каждое совершенное преступление.
Первая леди Елена Зеленская также выразила соболезнования родным погибших в результате ракетного удара.