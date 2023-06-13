Офіційних підтверджень або спростувань інформації наразі не було. Станом на 14:15 тривогу по області досі не оголосили.

Зверніть увагу Обом було 22: в Кривому Розі через удар по багатоповерхівці загинуло подружжя, – ЗМІ

Дніпро (Дніпропетровська область) повідомляють про вибухи. Будьте обережні,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Українців закликають оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно може врятувати життя.

Терористичний удар по Кривому Розі

Російські окупанти у ніч на 13 червня завдали терористичний удар по Кривому Розі.

Ворог завдав удару по цивільних об'єктах.

Окупанти влучили у житловий будинок та приватне підприємство. Російські окупанти вбили 11 людей. Окрім того, відомо про десятки постраждалих.

Місцеві жителі розповіли, що відбувалося упродовж лічених хвилин після удару. Люди горіли живцем й вистрибували з вікон, аби отримати шанс на порятунок.

Рятувальна операція триває. Середу, 14 червня, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

ЗМІ заявили, що жертвами ракетнтого удару стало молоде подружжя. Загиблим чоловікові та дружині було лише по 22 роки.

Зеленський відреагував на трагедію

Володимир Зеленський показав кадри з місця удару по Кривому Розі й висловив співчуття людям, які втратили своїх рідних.

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває,

– зазначив президент.

Він нагоолосив, що терористи відповідатимуть за кожен скоєний злочин.

Перша леді Олена Зеленська також висловила співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару.