Офіційних підтверджень або спростувань інформації наразі не було. Станом на 14:15 тривогу по області досі не оголосили.

Зверніть увагу Обом було 22: в Кривому Розі через удар по багатоповерхівці загинуло подружжя, – ЗМІ

Дніпро (Дніпропетровська область) повідомляють про вибухи. Будьте обережні,
мовиться у повідомленні.

Терористичний удар по Кривому Розі

  • Російські окупанти у ніч на 13 червня завдали терористичний удар по Кривому Розі.
  • Ворог завдав удару по цивільних об'єктах.
  • Окупанти влучили у житловий будинок та приватне підприємство. Російські окупанти вбили 11 людей. Окрім того, відомо про десятки постраждалих.
  • Місцеві жителі розповіли, що відбувалося упродовж лічених хвилин після удару. Люди горіли живцем й вистрибували з вікон, аби отримати шанс на порятунок.
  • Рятувальна операція триває. Середу, 14 червня, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.
  • ЗМІ заявили, що жертвами ракетнтого удару стало молоде подружжя. Загиблим чоловікові та дружині було лише по 22 роки.

Зеленський відреагував на трагедію

Володимир Зеленський показав кадри з місця удару по Кривому Розі й висловив співчуття людям, які втратили своїх рідних.

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває,
– зазначив президент.

Він нагоолосив, що терористи відповідатимуть за кожен скоєний злочин.

Перша леді Олена Зеленська також висловила співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару.