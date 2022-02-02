Тревожная ситуация: Зеленский и премьер Нидерландов обсудили эскалацию на границе

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Среди тем обсуждений были вопросы безопасности Европы и напряженность на границе России и Украины.

Глава правительства Нидерландов отметил поддержку Украины. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что визит Марка Рютте важен, поскольку в последний раз премьер-министр Нидерландов приезжал в Киев 17 лет назад.

Премьер Нидерландов прибыл в Украину и пообщался с Зеленским: говорили об агрессии России

О чем говорили политики

Владимир Зеленский выразил благодарность Марку Рютте и правительству Нидерландов за помощь в лечении раненых защитников Украины на Донбассе и за сотрудничество в сфере здравоохранения.

Марк Рютте подчеркнул, что Нидерланды поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. В то же время политик призвал Россию к диалогу с США, НАТО и странами нормандского формата, чтобы снизить напряжение.

В то же время, Рютте подчеркнул, что если Россия начнет агрессию – ее будут ждать серьезные последствия, так как Европа совместно с США готовит мощные санкции против Кремля в случае эскалации.

Дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия,

– заявил Рютте.

Отдельная тема – МН-17

После совместного брифинга Зеленский и Рютте дополнительно обсудят расследование уничтожения малазийского самолета MH-17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Марк Рютте отметил тесное сотрудничество с Украиной в расследовании трагедии. Также продолжаются трехсторонние переговоры между Нидерландами, Австралией и Россией. Однако, по словам Рютте, они продвигаются не столь успешно, как бы хотелось.

Визиты зарубежных лидеров в Украину: последние новости

1 февраля в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Во время встреч с главой правительства Денисом Шмигалем и президентом Владимиром Зеленским, польский политик отметил поддержку Украины, заявил о готовности Польши передать нам оружие и раскритиковал Германию за сертификацию "Северного потока-2".

В тот же день в Киев прилетел и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава британского правительства также подчеркнул, что Лондон поддерживает Украину. Также он посоветовал России отступить, поскольку украинцы будут защищать свою землю до последнего.

Кроме того, в Украине ожидают визита президента Турции Реджепа Эрдогана. Также 9 февраля в Киев прибудет глава ОБСЕ Збигнев Рау.

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