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      Тревожные кнопки появятся в парках по Украине: зачем они

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      Кнопки для экстренного вызова полиции в парках
      Кнопки для экстренного вызова полиции в парках / vechirniy.kyiv.ua

      В Кабмине предлагают устанавливать кнопки экстренного вызова полиции в парках и зонах отдыха.

      Такие нововведения касаются изменений государственных строительных норм по благоустройству, в частности норм безопасности в парках.

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      Есть предложение обустроить в этих общественных местах специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции, отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе в своем Facebook.

      Для чего? Кнопки вызова экстренной помощи в парках помогут повысить безопасность посетителей в случае чрезвычайных ситуаций. К примеру, если вас пытаются ограбить или нанести вред, кнопка экстренного вызова полиции поможет оперативно вызвать патруль.

      По словам Парцхаладзе, в некоторых новых парках по Украине уже устанавливают такие кнопки. Например, в новом парке на Троещине в Киеве.

      В правительстве предлагают урегулировать этот вопрос на законодательном уровне и внести соответствующие изменения в ГСН по благоустройству территорий.

      кнопки виклику поліції ДБН парки
      Изменения ГСН по благоустройству территорий / Facebook Льва Парцхаладзе

      Что такое ГСН?Это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

      узнайте больше:
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      Теги: Законодательство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Минрегион ГСН Строительство
      Источник: 24 канал
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