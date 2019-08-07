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      Тривожні кнопки з'являться в парках по Україні: навіщо вони

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      Кнопки для екстреного виклику поліції у парках
      Кнопки для екстреного виклику поліції у парках / vechirniy.kyiv.ua

      В Кабміні пропонують встановлювати кнопки екстреного виклику поліції у парках та відпочинкових зонах.

      Такі нововведення стосуються змін державних будівельних норм щодо благоустрою, зокрема норм безпеки у парках.

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      Є пропозиція облаштувати у цих громадських місцях спеціальні бокси із кнопкою екстреного виклику поліції, зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе у своєму Facebook.

      Навіщо? Кнопки виклику екстреної допомоги у парках допоможуть підвищити безпеку відвідувачів у разі надзвичайних ситуацій. До прикладу, якщо вас намагаються пограбувати чи завдати шкоди, кнопка екстреного виклику поліції допоможе оперативно викликати патруль.

      За словами Парцхаладзе, у деяких нових парках по Україні уже встановлюють такі кнопки. Наприклад, у новому парку на Троєщині у Києві.

      В уряді пропонують унормувати це питання на законодавчому рівні і внести відповідні зміни у ДБН щодо благоустрою територій.

      кнопки виклику поліції ДБН парки
      Зміни ДБН щодо благоустрою територій / Facebook Лева Парцхаладзе

      Що таке ДБН?Це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

      ДІзнайтесь більше:
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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво ДБН Мінрегіон Законодавство Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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