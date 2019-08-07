Тривожні кнопки з'являться в парках по Україні: навіщо вони
В Кабміні пропонують встановлювати кнопки екстреного виклику поліції у парках та відпочинкових зонах.
Такі нововведення стосуються змін державних будівельних норм щодо благоустрою, зокрема норм безпеки у парках.
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Є пропозиція облаштувати у цих громадських місцях спеціальні бокси із кнопкою екстреного виклику поліції, зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе у своєму Facebook.
Навіщо? Кнопки виклику екстреної допомоги у парках допоможуть підвищити безпеку відвідувачів у разі надзвичайних ситуацій. До прикладу, якщо вас намагаються пограбувати чи завдати шкоди, кнопка екстреного виклику поліції допоможе оперативно викликати патруль.
За словами Парцхаладзе, у деяких нових парках по Україні уже встановлюють такі кнопки. Наприклад, у новому парку на Троєщині у Києві.
В уряді пропонують унормувати це питання на законодавчому рівні і внести відповідні зміни у ДБН щодо благоустрою територій.
Зміни ДБН щодо благоустрою територій / Facebook Лева Парцхаладзе
Що таке ДБН?Це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.