Установка трезубца на щите "Родины-матери" стала незаурядным событием. Это объединило украинцев, которые осмысливают свою историю и творят будущее сегодня.

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Что сообщили в музее

20 октября территория Мемориального комплекса становится полностью доступной для посетителей! С этого дня вы можете свободно пройти по скульптурной галерее, аллее мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И, конечно же, собственными глазами увидеть установленный знак княжеских времен – Трезубец на щите "Родины-матери",

– говорится на странице музея в фейсбуке.

Сначала там подали дату как 19 октября, но впоследствии изменили ее на день позже.

Музейщики называют новость невероятной и говорят: уже ждут селфи людей на фоне величественного монумента.

Как работает музей

С октября там изменился график работы. Теперь с понедельника по пятницу музей можно посетить с 10 до 18 (касса работает до 17:45), а в выходные – с 10 до 19 (касса работает до 18:45).

Это любопытно! Сейчас в комплексе проходят выставки "Стальные титаны Бахмута" и "Знак на щите" – последняя посвящена именно установке трезубца на щите "Родины-матери" и анализирует его роль в истории Украины в целом. Подробнее об экспозициях и стоимости их посещения читайте на сайте музея.

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