Встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-матері" стало непересічною подією. Це об'єднало українців, які переосмислюють свою історію та творять майбутнє сьогодні.

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Що повідомили в музеї

20 жовтня територія Меморіального комплексу стає повністю доступна для відвідувачів! Від цього дня ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби – Тризуб на щиті "Батьківщини-матері",

– ідеться на сторінці музею у фейсбуці.

Спершу там подали дату як 19 жовтня, але згодом змінили її на день пізніше.

Музейники називають новину неймовірною та кажуть: уже чекають на селфі людей на тлі величного монументу.

Як працює музей

Із жовтня там змінився графік роботи. Тепер із понеділка по п'ятницю музей можна відвідати з 10-ї до 18-ї (каса працює до 17:45), а у вихідні – з 10-ї до 19-ї (каса працює до 18:45).

Це цікаво! Зараз у комплексі тривають виставки "Сталеві титани Бахмута" і "Знак на щиті" - остання присвячена саме встановленню тризуба на щиті "Батьківщини-матері" та аналізує його роль в історії України загалом. Детальніше про експозиції і вартість їхньго відвідування читайте на сайті музею.

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