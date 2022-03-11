Три авиаудара по Днепру возле жилых домов и детсада: есть погибший

Россия утром 11 марта нанесла три авиаудара по Днепру возле жилых домов и детсада. Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила об одной жертве.

Взрывы прогремели около 06:10 в Новокадатском районе. О воздушной тревоге людей известили около 04:35.

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Произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное обувную фабрику,

– говорится в сообщении.

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