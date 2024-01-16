"Солдаты" в части не были год: за что будут судить троих депутатов Киевсовета

Троих депутатов Киевского городского совета будут судить. Они ведь, будучи солдатами, в течение года не появлялись на службе.

В Государственном бюро расследований объяснили, что депутаты-солдаты даже получали деньги за "службу". Их прикрывали командир и руководитель аппарата Киевской городской военной администрации.

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Что известно о суде над тремя депутатами Киевсовета

Государственное бюро расследований сообщило, что они завершили расследование дела об уклонении от военной службы трех депутатов Киевского горсовета с помощью:

руководителя аппарата Киевской городской военной администрации,

командира воинской части.

ДБР уже направило в суд обвинительный акт. Ведь следователи уже установили, что:

солдаты одной из воинских частей, три из которых – столичные депутаты, еще одна – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали деньги;

руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в Киевскую городскую военную администрацию;

в дело привлекли и командира одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были служить по мобилизации.

Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации – в содействии в уклонении,

– рассказали в ДБР.

В свою очередь командира воинской части обвиняют в превышении служебных полномочий.

Если вину депутатов докажут, то им может грозить 5 – 10 лет лишения свободы, командиру – ограничение свободы или лишение свободы на 2 – 5 лет.

Мобилизация должностных лиц: коротко

Государственные служащие имеют бронь от мобилизации. Так, выезжать за границу могут:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Кстати, адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой рассказывал в комментарии "РБК-Украина" не подлежащие мобилизации те городские головы, чиновники и государственные служащие, которые на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров.

В то же время, депутаты местных советов подлежат мобилизации. Более того, на них не распространяется бронирование.