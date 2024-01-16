"Солдаты" в части не были год: за что будут судить троих депутатов Киевсовета
Источник:ДБР
Троих депутатов Киевского городского совета будут судить. Они ведь, будучи солдатами, в течение года не появлялись на службе.
В Государственном бюро расследований объяснили, что депутаты-солдаты даже получали деньги за "службу". Их прикрывали командир и руководитель аппарата Киевской городской военной администрации.
Смотрите также Депутатов могут оставить без брони от мобилизации, – СМИ
Что известно о суде над тремя депутатами Киевсовета
Государственное бюро расследований сообщило, что они завершили расследование дела об уклонении от военной службы трех депутатов Киевского горсовета с помощью:
- руководителя аппарата Киевской городской военной администрации,
- командира воинской части.
ДБР уже направило в суд обвинительный акт. Ведь следователи уже установили, что:
- солдаты одной из воинских частей, три из которых – столичные депутаты, еще одна – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали деньги;
- руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в Киевскую городскую военную администрацию;
- в дело привлекли и командира одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были служить по мобилизации.
Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации – в содействии в уклонении,
– рассказали в ДБР.
В свою очередь командира воинской части обвиняют в превышении служебных полномочий.
Если вину депутатов докажут, то им может грозить 5 – 10 лет лишения свободы, командиру – ограничение свободы или лишение свободы на 2 – 5 лет.
Мобилизация должностных лиц: коротко
Государственные служащие имеют бронь от мобилизации. Так, выезжать за границу могут:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- Председатель и члены Счетной палаты;
- Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- народные депутаты Украины;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
- Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
Кстати, адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой рассказывал в комментарии "РБК-Украина" не подлежащие мобилизации те городские головы, чиновники и государственные служащие, которые на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров.
В то же время, депутаты местных советов подлежат мобилизации. Более того, на них не распространяется бронирование.