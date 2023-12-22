"Блестяще спланированная операция": Игнат оценил потери России из-за сбития трех Су-34 на Юге

В небе над Югом украинские герои уничтожили 3 российских Су-34. Есть погибшие. Юрий Игнат подчеркнул, что стоимость одного из таких самолетов составляет не менее 50 миллионов долларов.

Спикер воздушных сил Игнат в эфире телемарафона заявил, что это была блестяще спланированная операция Украины, информирует 24 Канал. Еще три российские "сушки" пополнили блестящую статистику.

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Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству. На этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику,

– говорится в сообщении.

Игнат подчеркнул, что у России еще десятки Су-34. Кроме того, она, к сожалению, продолжает их производить.

Данилов заявил об "охоте"

Алексей Данилов – секретарь СНБО – отметил, что за российскими бомбардировщиками долгое время шла "охота". В то же время, точных временных границ пока не раскрывают. Данилов поздравил всех участников "охоты". Секретарь СНБО отметил, что этот результат – перфектен.

Источники 24 Канала в ГУР МО подчеркнули, что в результате сбивания Су-34 есть погибшие россияне. Пока количество жертв еще уточняют. Спасибо украинским героям за положительный результат.