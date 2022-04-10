Три самолета, вертолет и другая техника: Воздушные силы ВСУ рассказали об успехах за сутки

10 апреля 2022 , 01:41
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Командование Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отразили 13 атак врага. Оккупанты потеряли три самолета, вертолет, беспилотники и другую технику.

Соответствующую информацию обнародовало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Такие данные обнародовали по состоянию на 9 апреля. 

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ВСУ уничтожили много техники оккупантов

9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов,
 – говорится в сообщении.  

В частности, ВСУ поразили по меньшей мере:

  • три самолета;
  • один вертолет;
  • пять беспилотных летательных аппаратов;
  • четыре крылатые ракеты.

Кроме того, воздушные силы рассказали, что продолжают работу в небе. В частности:

  • истребители патрулируют воздушное пространство Украины;
  • штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

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Автор: Діана Квасневська