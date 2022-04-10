Три самолета, вертолет и другая техника: Воздушные силы ВСУ рассказали об успехах за сутки

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отразили 13 атак врага. Оккупанты потеряли три самолета, вертолет, беспилотники и другую технику.

Соответствующую информацию обнародовало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Такие данные обнародовали по состоянию на 9 апреля.

Заметьте ВСУ готовы фантастически, – Подоляк рассказал, чего ждать от российской "орды убийц" на Востоке

ВСУ уничтожили много техники оккупантов

9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов,

– говорится в сообщении.

В частности, ВСУ поразили по меньшей мере:

три самолета;

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

четыре крылатые ракеты.

Кроме того, воздушные силы рассказали, что продолжают работу в небе. В частности:

истребители патрулируют воздушное пространство Украины;

штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Смотрите также – украинские бойцы снова уничтожили новую вражескую технику: видео