Три самолета, вертолет и другая техника: Воздушные силы ВСУ рассказали об успехах за сутки
10 апреля 2022 , 01:41Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отразили 13 атак врага. Оккупанты потеряли три самолета, вертолет, беспилотники и другую технику.
Соответствующую информацию обнародовало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Такие данные обнародовали по состоянию на 9 апреля.
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ВСУ уничтожили много техники оккупантов
9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов,
– говорится в сообщении.
В частности, ВСУ поразили по меньшей мере:
- три самолета;
- один вертолет;
- пять беспилотных летательных аппаратов;
- четыре крылатые ракеты.
Кроме того, воздушные силы рассказали, что продолжают работу в небе. В частности:
- истребители патрулируют воздушное пространство Украины;
- штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.
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