Відповідну інформацію оприлюднило командування Повітряних сил Збройних Сил України. Такі дані оприлюднили станом на 9 квітня.

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ЗСУ знищили багато техніки окупантів

9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема ЗСУ вразили щонайменше:

три літаки;

один вертоліт;

п'ять безпілотних літальних апаратів;

чотири крилаті ракети.

Окрім того, Повітряні сили розповіли, що продовжують роботу в небі. Зокрема:

винищувачі патрулюють повітряний простір України;

штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

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