Відповідну інформацію оприлюднило командування Повітряних сил Збройних Сил України. Такі дані оприлюднили станом на 9 квітня.
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ЗСУ знищили багато техніки окупантів
9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема ЗСУ вразили щонайменше:
- три літаки;
- один вертоліт;
- п'ять безпілотних літальних апаратів;
- чотири крилаті ракети.
Окрім того, Повітряні сили розповіли, що продовжують роботу в небі. Зокрема:
- винищувачі патрулюють повітряний простір України;
- штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.
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