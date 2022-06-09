Три страны ЕС пока выступают против предоставления Украине статуса кандидата, – вице-премьер

Ожидается, что 24 июня ЕС объявит решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Есть три страны-члена, которые пока решительно выступают против.

Об этом 9 июня сообщила вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время своего визита в Брюссель. Отмечается, что там она постарается развеять сомнения этих скептических европейских стран.

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Три страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата

Стефанишина заявила, что всего семь стран ЕС ведут дискуссии о предоставлении Украине других форматов, а не статуса кандидата. При этом три из них решительно не хотят давать "зеленый свет" Киеву в процессе европейской интеграции.

В целом примерно семь стран Евросоюза высказывали предложения по какому-либо другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины,

– рассказала вице-премьер.

К слову, чиновник не назвала перечень этих стран. Вместе с тем, она выразила убеждение, что на саммите 23 – 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не осмелится сказать Украине "нет" .

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Стефанишин также рассказала, что во время своего визита в Брюссель попытается развеять сомнения этих скептических стран. Вице-премьер-министр отметила, что Украина уже выполнила 65 – 70% своих обязательств по соглашению об Ассоциации и создала систему антикоррупционных органов.

Чиновница убеждена, что любые другие варианты, кроме как статус кандидата для нашего государства, ослабят непосредственно сам Европейский Союз .

Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на это противостояние. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется,

– подчеркнула Стефанишина.

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