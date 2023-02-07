Три варианта смены власти в Кремле: российский оппозиционер оценил вероятность каждого сценария

7 февраля 2023, 23:10
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Эксперты давно обсуждают вопросы смены власти в России. В общем, есть три варианта – переворот в Кремле, военный переворот и переворот внутри страны от людей. Российский оппозиционер оценил каждый сценарий.

Собственное мнение 24 Каналу дал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что первый и второй вариант смежны, потому что переворот в Кремле не может пройти без силовиков.

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Каким может быть переворот в России

По его словам, вся история Российской империи говорит о том, что все перевороты "опирались" на силовиков или гвардию.

Я сильно сомневаюсь в военном перевороте, потому что военные не в том состоянии, чтобы управлять страной, у них это не выходит. Обычно военные стараются не брать власть в свои руки, а пытаются быть такой "двигательной силой",
– объяснил Гудков.

Он заверил, что если будет "дворцовый" переворот (в Кремле – 24 канал), то власть примут гражданские при поддержке силовиков.

Но, по его мнению, если новая власть не присоединится к Западу с проведением реформ, формированием временного законодательства и отстранения от власти путинистов, ничего не получится.

Гудков предполагает, что к перевороту могут быть причастны кто-то из старой элиты, кто не участвует в ведении войны против Украины, или ближайшее окружение, которому проще всего свергнуть Путина.

Оппозиционер отметил, что в целом есть два варианта переворота в России – свержение Путина сверху или снизу.

Может ли сын Патрушева или Собянин сменить Путина

Гудков рассказал, что не верит в то, что при живом Путине будет какой-то транзит власти в России, диктатор никому не отдаст власть, потому что не поверит никаким гарантиям.

Такой вариант был бы неплохой, на какой-то период под контролем Запада в обмен на снятие или ослабление санкций. Тогда бы могли отстранить Путина и сформировать новое правительство,
– считает оппозиционер.

Гудков предположил, что отстранить диктатора может Патрушев или Герасимов, но другие министры или чиновники на это не решатся. И все же без политиков они тоже ничего не сделают в стране.

По его словам, возможно отстранение Путина от власти, эдакий переворот внутри элиты, это будет самый безопасный вариант, но этого может не произойти.

Смотрите полное интервью с Геннадием Гудковым: видео


Могут ли взбунтоваться патриоты России из-за "СВО"

Гудков ответил, что теоретически такое может произойти, но реальных патриотов в России очень мало.

Они в целом активны, но у них нет ума и лидера. Эти патриоты могут на короткое время взять власть в России и довести страну до "инфарктного состояния", но на этом они и закончат, потому что не смогут прокормить народ,
– заявил Гудков.

Оппозиционер считает, что таких патриотов никто не будет поддерживать. Теоретически такой шанс есть, но он очень незначителен.

кого Путину следует бояться, то это своей собственной элиты, ближайшего окружения. И он это понимает и делает все, чтобы свои его не достали и не "заварили" дверь бункера на время, чтобы переформатировать власть", – добавил он.

К слову, российские оппозиционеры заявляют, что после начала полномасштабного вторжения в Украину слабеет не только Россия, но и влияние Путина на контроль внутриполитических процессов Российский диктатор все меньше контролирует даже войну.

Автор: Марія Бондар