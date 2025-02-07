Трибунал для Путина может заработать в 2025: генсек Совета Европы объяснил, что для этого нужно

Специальный трибунал по преступной агрессии против Украины может начать работу после принятия соответствующего международного соглашения. Это может произойти уже в 2025 году.

По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, партнеры уже согласовали все главные вопросы этого процесса. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Когда может заработать трибунал над Путиным

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что для запуска трибунала необходимо сформировать его структуру и обеспечить ресурсами, в частности назначить прокуроров и судей.

По его словам, Коалиция государств, которая работает над созданием трибунала, "нашла компромиссы и решения по всем важным вопросам", после чего "Совет Европы готов к следующим шагам"

Наша цель – чтобы в этом году состоялись переговоры о тексте международного соглашения. А потом нам нужно провести дипломатическую конференцию для принятия этого документа – и это также должно состояться в 2025 году,

– добавил он.

Он отметил, что создание трибунала в 2025 году является амбициозной, но необходимой целью.

"Нельзя просто ждать, когда преступление агрессии давно признано Организацией Объединенных Наций. И если суда, который рассматривает это преступление, не существует – нам нужно его создать! Поэтому наша амбиция – создать трибунал уже в этом году", – подытожил он.

Идея создания трибунала для России за преступление агрессии обсуждается с 2022 года, поскольку пока не существует международного органа, который бы рассматривал именно этот вид преступления. Несмотря на активные дискуссии, практический прогресс в этом направлении долгое время отсутствовал.