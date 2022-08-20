У Зеленского обсудили трибунал для путина с главным прокурором по делу Милошевича

В Офисе Президента состоялась встреча по созданию трибунала над Путиным и всеми виновными в преступлениях над украинцами. В обсуждении принял участие главный прокурор по делу Милошевича.

Адвокат Джеффри Найс заявил, что создание такого трибунала – вполне логичная инициатива, и он поддерживает это. Найс был прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. Он хорошо разбирается в громких международных делах.

На встрече присутствовали заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов и посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.

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В ОП состоялась встреча по созданию Спецтрибунала

Специальный трибунал будет создан для того, чтобы россия ответила за все преступления над украинцами. Там будут судить высшее политическое и военное руководство страны-агеросора.

Я считаю это абсолютно логичной инициативой и полностью разделяю необходимость создания международного трибунала для расследования преступления агрессии политического руководства россии. Уверен, что его можно создать быстро,

– заявил Джеффри Найс.

Адвокат пожелал Украине идти к созданию суда энергично, несмотря на какие-то скептические оценки. И дело Милошевича как раз является доказательством того, что даже самый высокий чиновник рано или поздно будет наказан за свои преступления. Это касается и путина.



У Зеленского обсудили создание трибунала над путиным / Фото ОП

Андрей Смирнов считает, что создание Спецтрибунала и наказание всех членов Совета безопасности россии является ключевым для будущей системы международного права.

"Если не привлечь к уголовной ответственности владимира путина и всю его клику, завтра любой диктатор может предъявить территориальные претензии к любой стране мира", – сказал замглавы ОП.

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