Путин знает, что происходит на войне, – экспрокурор по делу Милошевича о военном трибунале

Британский прокурор Джефри Найс уверен, что президента России следует привлечь к ответственности за военные преступления оккупантов во время войны в Украине. Он подчеркнул – Путин знает, что совершает на территории нашего государства "вторая армия мира".

Без сомнения, Путин является одним из тех российских политиков, которые должны понести ответственность за войну против нашего государства. В этом, в частности, уверен бывший прокурор по делу президента Югославии Слободана Милошевича.

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"Цепочка ведет к Путину"

Джефри Найс назвал действия Путина и его армии преступлениями против человечества, потому что даже во время войны гражданских в никоем случае нельзя бомбить и убивать. В то же время, он подчеркнул, что российский президент виноват в том, что не реагирует на преступления своих военных.

Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений – как и все мы. Но он не приказал (своим военным – 24 Канал) вернуться, чтобы расследовать преступления. Он виноват,

– сказал юрист.

Кроме того, он констатировал, что удивлен, потому что другие прокуроры, политики и юристы не говорят о трибунале для Путина так свободно и открыто, как он.

Почему Путину не хотят готовить трибунал

Джефри Найс также предположил, что российский диктатор в будущем может получить иммунитет, если мировое сообщество своевременно не осудит его действия.

Международный уголовный суд, в юрисдикцию которого принадлежит Украина, пока не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за эти преступления,

– подчеркнул он.

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Также он задал вопрос, почему международная прокуратура не спешит с расследованием. По его словам, возможно, мировое сообщество не хочет браться за организацию трибунала для Путина из-за политических выгод.

"Политические выгоды" – это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия,

– констатировал Найс.

В то же время, он добавил, что, по его мнению, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы – и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, необязательно.