Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Россию ждет судьба Германии времен Второй мировой войны.

Смотрите также Путин не напал бы на Украину, будь Китай категорически против, – аналитик из США

В чем сходство России и Германии

Олег Жданов пояснил, что 18 февраля прозвучало официальное заявление от США, что на основе детального анализа поведения российских военных на территории Украины США с этого момента будут использовать термин "преступление против человечества",

То же самое говорили о фашистской Германии,

– подчеркнул он.

Впрочем, о ней говорилось в таком контексте уже после Нюрнбергского процесса. Что касается России – все произошло гораздо быстрее: даже до Гаагского трибунала.

Россия совершает на территории Украины преступления против человечества.

Олег Жданов рассказал, что ждет России из-за преступлений, совершенных в Украине: смотрите видео

Что ждет россиян

Олег Жданов рассказал, что определение, предложенное американцами, подчеркивает масштабы человеческих страданий, вызванные Москвой гражданскому населению.

"Это определение также отражает усиление США по привлечению российских военных сил и других представителей руководящего состава к ответственности за жестокость против народа Украины", – пояснил он.

По мнению военного эксперта, термин "преступление против человечества" поддержат все западные страны.

Самое главное, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, то есть трибунал будет или нет – это уже не важно,

– объяснил он.

Жданов добавил, что это свидетельствует о том, что все российские летчики, артиллеристы, расстреливающая украинцев пехота сносит города, будут осуждены как военные преступники.

"США будут добиваться справедливости для народа столько, сколько будет необходимо", – заметил он.

Это положительный сигнал для Украины.

Международный трибунал для России: коротко