Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, на Росію чекає доля Німеччини часів Другої світової війни.

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У чому схожість Росії та Німеччини

Олег Жданов пояснив, що 18 лютого прозвучала офіційна заява від США, що на основі детального аналізу поведінки російських військових на території України США з цього моменту будуть використовувати термін "злочин проти людства",

Те ж саме говорили про фашистську Німеччину,

– наголосив він.

Втім, про неї мовилося в такому контексті вже після Нюрнберзького процесу. Що стосується Росії – все відбулося набагато швидше: навіть до Гаазького трибуналу.

Росія здійснює на території України злочини проти людства.

Олег Жданов розказав, що чекає на Росії через злочини, вчинені в Україні: дивіться відео

Що чекає на росіян

Олег Жданов розказав, що визначення, запропоноване американцями, підкреслює масштаби людських страждань, спричинені Москвою громадянському населенню.

"Це визначення також відображає посилення США із привернення російських військових сил та інших представників керівного складу до відповідальності за жорстокість проти народу України", – пояснив він.

На думку військового експерта, термін "злочин проти людства" підтримають всі західні країни.

Найголовніше, що ці злочини не можуть залишитися непокараними, тобто трибунал буде чи ні – це вже не важливо,

– пояснив він.

Жданов додав, що це свідчить про те, що всі російські льотчики, артилеристи, піхота, яка розстрілює українців, зносить міста, будуть засуджені як військові злочинці.

"США будуть домагатися справедливості для народу стільки, скільки буде необхідно", – зауважив він.

Це позитивний сигнал для України.

Міжнародний трибунал для Росії: коротко