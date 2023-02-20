Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, на Росію чекає доля Німеччини часів Другої світової війни.
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У чому схожість Росії та Німеччини
Олег Жданов пояснив, що 18 лютого прозвучала офіційна заява від США, що на основі детального аналізу поведінки російських військових на території України США з цього моменту будуть використовувати термін "злочин проти людства",
Те ж саме говорили про фашистську Німеччину,
– наголосив він.
Втім, про неї мовилося в такому контексті вже після Нюрнберзького процесу. Що стосується Росії – все відбулося набагато швидше: навіть до Гаазького трибуналу.
Росія здійснює на території України злочини проти людства.
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Що чекає на росіян
Олег Жданов розказав, що визначення, запропоноване американцями, підкреслює масштаби людських страждань, спричинені Москвою громадянському населенню.
"Це визначення також відображає посилення США із привернення російських військових сил та інших представників керівного складу до відповідальності за жорстокість проти народу України", – пояснив він.
На думку військового експерта, термін "злочин проти людства" підтримають всі західні країни.
Найголовніше, що ці злочини не можуть залишитися непокараними, тобто трибунал буде чи ні – це вже не важливо,
– пояснив він.
Жданов додав, що це свідчить про те, що всі російські льотчики, артилеристи, піхота, яка розстрілює українців, зносить міста, будуть засуджені як військові злочинці.
"США будуть домагатися справедливості для народу стільки, скільки буде необхідно", – зауважив він.
Це позитивний сигнал для України.
Міжнародний трибунал для Росії: коротко
- Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що міжнародний трибунал, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути створений до літа.
- За словами Нуланд, наразі ведеться робота щодо створення правових механізмів та збору доказів.
- Велика Британія запропонувала підтримку у створенні трибуналу, щоб притягнути до відповідальності цивільне і військове керівництво Росії. Попередньо відомо, що кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс, експрем'єр Гордон Браун та український уряд.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що вже влітку Україна може почати передавати матеріали до міжнародного трибуналу. Вони будуть містити всю інформацію про керівний склад Росії, який здійснює терор над Україною.