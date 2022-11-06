Чистой воды терроризм: еще одна страна выступила за создание трибунала против России

За время полномасштабного вторжения Россия совершила ряд военных преступлений и продолжает это делать. Поэтому количество стран, которые поддерживают создание трибунала против российского руководства, растет.

Заявление о создании специального трибунала против России опубликовал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, российское руководство должно ответить за все свои действия.

Обратите внимание Украина получит танки от Чехии: насколько они отличаются от немецких Leopard

Действия России – терроризм

Глава чешского МИД подчеркнул, что действия россиян являются целенаправленным терроризмом, а не "случайностями", например, запуск ракет по центру Киева 10 октября, одна из которых повредила перекресток в центре столицы. Поэтому Чехия выступает за создание трибунала.

Чехия является одной из стран, желающих создать специальный уголовный трибунал для суда над российским политическим руководством за преступления в Украине. Любое политическое руководство страны должно нести ответственность, когда оно начинает войну,

– подчеркнул Липовский.

Также глава МИД Чехии подчеркнул, что Россия понимает только силу, поэтому нельзя говорить только о мире. Поэтому, если мировое сообщество хочет мира и безопасности, как отмечает дипломат, нужно обеспечить соблюдение правил всеми странами, в том числе и Россией.

Греция также выступает за создание специального трибунала

3 ноября в Украину с официальным визитом прибыла президент Греции Катарина Сакелларопулу, которая не только встретилась с Владимиром Зеленским, но и посетила Ирпень, Бучу и Гостомель – города, пострадавшие от зверств оккупантов.

Впоследствии на брифинге лидер Греции решительно осудила российскую агрессию, вспомнив увиденное на Киевщине. Кроме того, президент отметила, что в Мариуполе жертвами российских обстрелов стали украинские граждане, которые являются этническими греками.

Кроме того, президент Греции в ответ на вопросы журналистов заявила, что Афины будут поддерживать иски Киева в Гаагу против России и все инициативы по международному трибуналу.

Интересно – тем временем российский пропагандист решил сказать правду о поражении оккупантов: смотрите видео