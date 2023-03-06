На это нацелена наша дипломатия: политолог о специфике договорного трибунала по России

Страны ЕС делают первые шаги по созданию специального трибунала, который должен привлечь к ответственности военно-политическое руководство России за преступления агрессии. Соответствующее приложение к соглашению недавно подписали представители стран Балтии, Польши, Румынии и Словакии во время конференции во Львове.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, сейчас есть ряд возможных путей, как привлечь военно-политическое руководство России к ответственности за преступления против человечности и преступления агрессии.

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Это, вероятнее всего, не будут делать через Международный уголовный суд, действующий под эгидой ООН в Гааге. Этот орган осуществляет правосудие при условии физического присутствия обвиняемого. Также там достаточно неоперативно принимают решения.

Как Украина хочет привлечь к ответственности руководство России

Как отметил Вигиринский, Украина избрала путь договорного трибунала, куда войдут международные партнеры. После вынесения приговора они должны взять на себя обязательства по преследованию осужденных из военно-политического руководства России.

Договорный трибунал требует определенного соглашения, которое будет определять местонахождение судей, кто будет представлять Украину и т.д. Для эффективности необходимо, чтобы вовлеченность участников была максимально широкой. Чтобы туда вошли страны Латинской Америки, Африки, Азии. Так можно избежать варианта, что осужденные будут скрываться в дружеских юрисдикциях,

– отметил Вигиринский.

Как Украина может привлечь военно-политическое руководство России к уголовной ответственности: смотрите видео

Судя по всем событиям, именно на такой вариант нацелена украинская дипломатия. Учитывая общение заместительницы государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд с сенаторами, этот трибунал должен заработать с начала лета 2023 года.

Это – оптимистичные термины. Есть надежда, что к этому времени трибунал заработает.

Первые шаги по созданию трибунала против России