Британия поможет создать спецтрибунал для руководства России, – The Guardian

Великобритания предложила поддержку в создании трибунала, чтобы привлечь к ответственности гражданское и военное руководство России. Речь и о наказании для Владимира Путина.

В частности, говорится о трибунале за военные преступления против Украины. Предварительно известно, что кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс, экс-премьер Гордон Браун и украинское правительство.

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Что известно о наказании для России

В правительстве Великобритании заявили, что:

получили предложение Украины присоединиться к группе международных партнеров, работающих над созданием механизма привлечения к ответственности российского руководства;

призывают другие страны G7 присоединиться к этой работе.

Предварительно известно, что британское правительство сопротивлялось предложению по созданию трибунала из-за того, что юридические советники опасаются, что это подорвет авторитет Международного уголовного суда и его главного прокурора Карима Хана.

Военные преступления России не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к ответственности.

– заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Британское правительство также заверило, что трибунал должен базироваться на украинском национальном правосудии, но содержать международные элементы.

Более того, в Министерстве иностранных дел заявили, что расследование преступления агрессии может дополнить установленные механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и внутренний правовой процесс.

Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности.

– заявили в МИД Британии.

Там также добавили, что:

Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по поводу преступлений агрессии, совершенных против Украины;

детали предложения будут иметь значение;

Великобритания готова изучить возможность создания "гибридного" трибунала, то есть специализированного суда, интегрированного в украинскую систему правосудия с международными элементами.

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