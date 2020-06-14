Трэш в Киеве: голый мужчина мешал пожарным, когда в его квартире была мертвая женщина – видео
В центре Киева на улице Михайловской произошло неординарное событие. В одной из квартир произошел пожар. Но спасателям добраться внутрь мешал житель этой квартиры. Кроме того, мужчина был голым и в итоге выпрыгнул с балкона.
Детали инцидента на Михайловской
О происшествии сообщил телеграмм-канал Teza. По данным ресурса, после того, как здесь в одной из квартир произошел пожар, на место прибыли спасатели. И они попытались добраться до квартиры через балкон.
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А их лестницу начал отпихивать от балкона житель этой квартиры. А чуть позже, разбив оконное стекло, он начал бросать его обломки в пожарных. Более того, мужчина был голым.
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Когда же сотрудники ГСЧС отогнали его от окна водой из брандспойта, мужчина, в конце концов, выпрыгнул с балкона. К счастью, он остался жив. Однако получил различные травмы.
Журналисты добавляют, что внутри квартиры спасатели нашли тело женщины. Детали пообещали обнародовать позже – сейчас их выясняют.
Сам же пожар пожарным удалось ликвидировать. К тушению было привлечено 5 единиц техники и 18 спасателей.
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Люди выпали с балкона во Львове
Похожее событие недавно случилось во Львове. Здесь с балкона из-за обвала перил выпали три человека. По результатам экпертизы, двое из них были пьяными.
К счастью, в результате никто не погиб. Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи.
В результате инцидента пострадали:
- женщина 32 лет (закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы);
- мужчина 38 лет (закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, закрытая черепно-мозговая травма);
- мужчина 34 лет (ушиб правого плеча).