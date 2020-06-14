В центре Киева на улице Михайловской произошло неординарное событие. В одной из квартир произошел пожар. Но спасателям добраться внутрь мешал житель этой квартиры. Кроме того, мужчина был голым и в итоге выпрыгнул с балкона.

Детали инцидента на Михайловской

О происшествии сообщил телеграмм-канал Teza. По данным ресурса, после того, как здесь в одной из квартир произошел пожар, на место прибыли спасатели. И они попытались добраться до квартиры через балкон.

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А их лестницу начал отпихивать от балкона житель этой квартиры. А чуть позже, разбив оконное стекло, он начал бросать его обломки в пожарных. Более того, мужчина был голым.

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Когда же сотрудники ГСЧС отогнали его от окна водой из брандспойта, мужчина, в конце концов, выпрыгнул с балкона. К счастью, он остался жив. Однако получил различные травмы.

Журналисты добавляют, что внутри квартиры спасатели нашли тело женщины. Детали пообещали обнародовать позже – сейчас их выясняют.

Сам же пожар пожарным удалось ликвидировать. К тушению было привлечено 5 единиц техники и 18 спасателей.

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Люди выпали с балкона во Львове

Похожее событие недавно случилось во Львове. Здесь с балкона из-за обвала перил выпали три человека. По результатам экпертизы, двое из них были пьяными.

К счастью, в результате никто не погиб. Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи.

В результате инцидента пострадали: