Трюдо объявил о новой военной помощи Украине: что войдет в пакет

Джастин Трюдо заверил, что Канада будет поддерживать Украину в ее борьбе с российскими оккупантами столько, сколько потребуется. Кроме того, страна выделяет новую военную помощь.

Владимир Зеленский встретился с Трюдо 22 сентября. Они провели переговоры в Оттаве, информирует 24 Канал.

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Во время пресс-конференции Трюдо подчеркнул, что Канада меняет свой подход. Теперь страна будет выделять помощь на перспективу на несколько лет. Это делают, чтобы Украина знала и могла полагаться на долгосрочную поддержку со стороны Канады.

Поэтому я объявляю выделение 650 миллионов новой военной помощи в течение следующих 3 лет для предоставления Украине 50 бронированных машин. В частности, эвакуаторов для медицинских нужд,

– подчеркнул Трюдо.

Кроме того, Канада предоставит инструкторов для обучения украинских героев на F-16.

Также в пакет помощи вошли:

35 дронов с камерами высокой резолюции;

легкие бронированные машины;

амуниция, отвечающая военным стандартам НАТО.

Зеленский выступил на торжественном заседании парламента Канады

В ходе посещения Оттавы Зеленский выступил во время торжественного заседания парламента Канады. Украинский лидер подчеркнул, что страна – всегда на светлой стороне истории. Она не только избрала ее, но и лидирует. Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку.

Президент подчеркнул, что Украина должна победить и победит. Это нужно, чтобы физически спасти миллионы людей.