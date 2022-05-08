Джастин Трюдо приехал в Украину: уже посетил разрушенный Ирпень

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая прибыл с дипломатическим визитом в Украину. Он уже успел посетить разрушенный город Ирпень, собственными глазами увидел последствия пребывания там оккупантов.

Об этом написал мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он подчеркнул, что глава Канады был шокирован тем, в каком состоянии сейчас город.

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Что больше всего шокировало премьера Канады

По словам мэра, Трюдо хотел своими глазами увидеть весь ужас, который совершили с городом российские оккупанты. Мол, самое большое впечатление произвело то, что враг атаковал именно гражданские объекты.

Премьер Канады в Ирпене / Фото с телеграма Александра Маркушина

И, конечно, был в шоке (Трюдо – 24 канал). Ведь увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома жителей Ирпеня,

– написал Маркушин.

Он также поблагодарил премьера Канады за поддержку, которую его страна оказывает Украине. Также мэр выразил надежду на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде. Прежде всего, по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене.

Джастин Трюдо на Киевщине / Фото с телеграма Александра Маркушина