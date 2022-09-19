Международный трибунал для россии и новые санкции: Шмигаль встретился с Трюдо

На встрече премьер-министры обсудили важность привлечения россии к ответственности за развязанную ею войну в Украине. Денис Шмигаль и Джастин Трюдо убеждены, что страна-агрессор должна возместить все нанесенные разрушения и ущерб.

Помимо полного материального возмещения, российское руководство должно быть привлечено к трибуналу. Все, кто виноват, должны понести ответственность за свои преступления.

Еще один шаг для теплой зимы: Совет направил кредит от Канады на газ до отопительного сезона

Новые санкции и конфискация российских активов

Денис Шмигаль и Джастин Трюдо обсудили санкции в отношении российских энергоресурсов.

Также канадский премьер-министр рассказал, что его страна первой приняла национальное законодательство о конфискации российских активов. Оно предполагает, что все изъятое передадут на восстановление Украины.

Этот принцип должен лечь в основу будущей системы безопасности, чтобы каждый агрессор знал цену своих действий.

– добавил политик.

Денис Шмигаль и Джастин Трюдо на встрече в Лондоне / фото Дениса Шмигаля

Премьер-министр Украины отметил, что Канада занимает ведущее место в поставках вооружения для Украины и обучения наших защитников. Он также выразил благодарность стране за лидерство в поддержке нашего государства и его весомый вклад в предстоящую победу.

Важно Санкции ЕС уже имеют серьезные последствия и существенно бьют по оборонному потенциалу россии, – Боррель

Как санкции медленно, но уверенно разрушают экономику россии: последние новости

Путин грубо угрожает отключить Европу от энергоносителей. Эксперты утверждают, что энергетические доходы россии скатились до самого низкого уровня из-за наложенных на нее санкций.

Из-за ограничений, наложенных миром на россию, страна-агрессор больше не может использовать технологии, которые помогали ей создавать оружие. Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что президенту россии придется просить вооружение у Ирана и Северной Кореи.

Цены на обычные товары в россии тоже невероятно выросли. Исследования показывают, что россияне будут продолжать беднеть.

К теме – Санкции в действии – россиянам не хватает деталей к самолетам: смотрите видео: