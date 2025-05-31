В Коростышеве привезли цветы и игрушки на могилы детей, погибших из-за российской атаки

В Коростышеве, что на Житомирщине, 11-классники поехали на кладбище к своему однокласснику Роману Мартынюку. Парень и его младшие брат и сестра погибли в результате циничного российского удара.

К сожалению, они так и не дождались своего последнего звонка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на администрацию Коростышевского лицея №1.

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Как школьники почтили трех детей из семьи Мартынюков

В лицее говорят, что выпускники привезли с собой на кладбище цветы и игрушки. Тогда как классная руководительница Романа провела последний звонок. Кроме этого, ученики привезли на кладбище кусочки торта, ведь 29 мая у погибшей девочки должен был быть день рождения.



Выпускники принесли цветы и игрушки на могилы детей, которых убила Россия / Фото Лицея №1 имени Густава Олизара

Там также напоминают, что 17-летний Роман вместе с его младшей 12-летней сестрой Тамарой и 8-летним братом Станиславом погибли ночью 25 мая в результате атаки России по Коростышевской общине.

28 мая в Коростышеве состоялось прощание с погибшими. Заметим, что семья Мартынюков была многодетной и воспитывала пятерых детей. Однако двое из них были старшими и жили отдельно.

На момент российской атаки трое погибших детей вместе с родителями находились в доме. Родителям удалось уцелеть, но состояние матери тяжелое.