В Коростышеве привезли цветы и игрушки на могилы детей, погибших из-за российской атаки
- В Коростышеве школьники посетили кладбище, где похоронены трое детей из семьи Мартынюков, погибших в результате российской атаки.
- Они принесли цветы, игрушки и кусочки торта на могилы, почтив память погибших детей.
- Роман Мартынюк, его сестра Тамара и брат Станислав погибли во время атаки 25 мая, тогда как их отец выжил, а мать находится в тяжелом состоянии.
В Коростышеве, что на Житомирщине, 11-классники поехали на кладбище к своему однокласснику Роману Мартынюку. Парень и его младшие брат и сестра погибли в результате циничного российского удара.
К сожалению, они так и не дождались своего последнего звонка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на администрацию Коростышевского лицея №1.
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Как школьники почтили трех детей из семьи Мартынюков
В лицее говорят, что выпускники привезли с собой на кладбище цветы и игрушки. Тогда как классная руководительница Романа провела последний звонок. Кроме этого, ученики привезли на кладбище кусочки торта, ведь 29 мая у погибшей девочки должен был быть день рождения.
Выпускники принесли цветы и игрушки на могилы детей, которых убила Россия / Фото Лицея №1 имени Густава Олизара
Там также напоминают, что 17-летний Роман вместе с его младшей 12-летней сестрой Тамарой и 8-летним братом Станиславом погибли ночью 25 мая в результате атаки России по Коростышевской общине.
28 мая в Коростышеве состоялось прощание с погибшими. Заметим, что семья Мартынюков была многодетной и воспитывала пятерых детей. Однако двое из них были старшими и жили отдельно.
На момент российской атаки трое погибших детей вместе с родителями находились в доме. Родителям удалось уцелеть, но состояние матери тяжелое.